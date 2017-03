Un nouveau clip pour Linkin Park

Partager

Pour célébrer ces trois ans de pause, le groupe Linkin Park a dévoilé récemment Heavy, le premier extrait de son prochain album à venir, qu'il signe en duo avec la chanteuse américaine Kiiara.

Gâtant leurs adorateurs, Linkin Park a également présenté un vidéoclip pour accompagner cette nouvelle chanson.



Réalisé par Tim Mattia (également derrière quelques clips de Nicole Scherzinger), et sans contenir de scènes sanglantes, le clip (à regarder ici) est relativement violent et montre Chester Bennington, chanteur et meneur du groupe, et Kiiara se battre contre leur pire ennemi : eux-mêmes.



Heavy est présenté comme la première chanson de One More Light, le septième et prochain album studio de Linkin Park.





La sortie de cet opus est prévue pour le 19 mai prochain.