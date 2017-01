Un nouveau clip pour Coeur de Pirate

Partager

Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, a présenté un nouveau clip, pour Undone.

Sorti il y a maintenant près de deux ans sur l'album Roses de la chanteuse québécoise, Undone est un hymne à l'amour.



Les paroles sont probantes et il y est question de toutes ces petites choses qui peuvent ronger l'être humain de l'intérieur, mais dont l'acidité s'édulcore avec l'amour.



Tourné par le studio montréalais Vallée Duhamel, la vidéo d'Undone est une délicieuse plongée dans un univers très graphique, à l'instar des autres travaux du studio hypercréatif, quasi onirique sur fond de rose bonbon.



Le résultat estvisuellement très intéressant, comme une petite touche d'espoir dans certains chemins sinueux de la vie.



Après sa tribune I'm Afraid of Everyone, écrite dans Noisey, dans laquelle elle aborde le mal-être dont elle a pu souffrir, il semblerait donc que Cœur de Pirate soit en plein travail vers la paix intérieure. Ses petits démons ? Elle tente visiblement, doucement, de s'en affranchir.