Partager

Le chanteur est de retour avec ce clip sexy en collaboration avec la chanteuse et danseuse Zendaya.

Dévoilé dimanche dernier, on peut savourer les prouesses au clavier et les cordes vocales impeccables du chanteur américain de 31 ans. Comme le titre l’indique, les deux protagonistes du vidéoclip portent du Versace, et ils le portent bien.

Bruno Mars est actuellement en tournée et sera dans la capitale québécoise le 24 août prochain au centre Videotron.