Un nouveau clip de Young Thug sans Young Thug

C'est une grande première : alors qu'il était attendu pour tourner son dernier clip, Young Thug n'est jamais venu.

Ou plutôt oui, mais en retard, très en retard. En prime, le rappeur serait resté dans sa voiture, prétextant un piratage de son compte Instagram à gérer.



Devant ces multiples déconvenues, la société de production Pomp&Clout et le réalisateur Ryan Staake, bien habitué des rappeurs puisqu'il a entre autres réalisé le clip de ScHoolboyQ, ont décidé de tout de même tourner et sortir le fameux clip de Wyclef Jean.





Non sans une certaine dose d'humour, le réalisateur présente les plans tels qu'ils auraient dû être tournés en présence du rappeur. En fond sonore se mêlent la chanson Wyclef Jean et les inspirations de Young Thug qu'il a envoyé à l'équipe de production.

Le tout donne une vidéo complètement délurée qui, en moins de 24 heures cumule déjà plus de 500 000 vues.





Wyclef Jean est un extrait du dernier album du rappeur d'Atlanta, Jeffery, sorti en août l'année dernière.