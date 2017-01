Un extrait et une tournée pour Louis-Jean Cormier

Partager

Voilà ce qui s'appelle commencer l'année 2017 en beauté.

Depuis le début du mois de janvier, le chanteur québécois Jean-Louis Cormier fait ce que l'on appelle un sans-faute.



D'abord avec son émission Microphone diffusée sur Télé-Québec, Louis-Jean Cormier assure. Mais ce n'est pas tout.



Le chanteur vient tout juste de dévoiler un nouvel extrait radio d'une reprise de Félix Leclerc, que les fans connaissent déjà : Complot d'enfants, puisque le titre est un extrait de l'album Les grandes artères sorti en 2015.



En outre, Louis-Jean Cormier a annoncé une tournée franco-suisse et deux nouvelles dates au Québec.

Notamment, les 7 et 8 avril prochain, c'est au théâtre Fairmount à Montréal que le chanteur jouera son spectacle solo Les passages secrets.



Pour couronner le tout, aujourd'hui même, 26 janvier, sera diffusé sur Télé-Québec l'ultime rendez-vous hebdomadaire donné par Louis-Jean Cormier aux amoureux de la musique, Microphone.



L'émission réunit autour du chanteur plusieurs vedettes de la musique pour des boeufs cadrés et des moments musicaux forts. Cette fois, les invités de Louis-Jean Cormier seront Dumas, Laurence Jalbert et Karim Ouellet.