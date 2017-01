Un duo pour Alicia Keys et Kaytranada

Partager

Pour son dernier titre, Alicia Keys s'est entourée d'un des producteurs les plus en vogue du moment, Kaytranada.

Impossible de ne pas reconnaître la patte du Canadien dans cette chanson, Sweet F'in Love, aux sonorités nichées quelque part entre le house, le jazz et le minimalisme dont seul Kaytranada a le secret.



La voix ourlée et résolument soul d'Alicia Keys colle parfaitement au morceau qui susurre joyeusement des mots doux à l'oreille de ceux qui l'écoute.



Dévoilé le 9 janvier dernier sur le compte Instagram de Swizz Beatz, rappeur et accessoirement mari d'Alicia Keys, le morceau est déjà sur toutes les playlists des fans.



Sweet F'In Love est le premier titre d'Alicia Keys depuis la sortie de son huitième album en novembre dernier, Here.



Quant à Kaytranada, il ne s'arrête jamais. Après avoir sorti 99,9% l'année dernière, le rappeur et producteur a également présenté il y a quelques mois, un remix de Solange Knowles, Cranes in the Sky.