The XX : la consécration

Voilà quatre ans que le trio londonien The XX avait fait sensation avec l'album Coexist.

Depuis, c'était silence radio ou presque. Jamie Smith (plus connu sous le patronyme Jamie XX), Romey Madley Croft et Oliver Sim avaient distillé ça et là quelques pistes.

De leurs coups de coeur musicaux du moment, à des extraits de chansons, le groupe avait été plutôt mystérieux quant à leur prochain projet.

Ce matin sur sa page Facebook, le trio a révélé On Hold, le premier extrait de son prochain album. I See You sortira le 13 janvier prochain.



On retrouve sur ce titre la voix aussi douce que légèrement cassée de Romey Madley, et les beats rock'n'roll très minimalistes teintés de musique électronique de Jamie XX et Oliver Smith.



Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, The XX sera sur le plateau de Saturday Night Live, de la chaîne NBC, le 19 novembre prochain.

Voilà clairement un certain triomphe pour le groupe, puisque l'émission est bien connue pour inviter toujours les derniers artistes en vogue à se produire sur scène.



Après Solange Knowles la semaine dernière, le trio sera donc sur le plateau de l'émission, révélant ainsi encore un peu plus ce groupe encore méconnu d'une portion du grand public.