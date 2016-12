The Weeknd lance son clip pour Starboy

Partager

Le chanteur canadien mieux connu sous le pseudonyme de The Weeknd cristallise un beau retour musical en proposant son vidéoclip pour l'excellente chanson Starboy.

La pièce mettant également en vedette Daft Punk profite donc d'un très beau vidéoclip, alors que The Weeknd y va d'une métaphore le menant à se confronter lui-même.

Attention, l'effort visuel propose quelques images qui ne sont pas destinées à un public de tous âges.

La première séquence montre en effet le « nouveau » Tesfaye assassinant « l'ancien » The Weeknd, avant de s'en prendre à sa résidence.

Starboy est le tout premier extrait du nouvel album de The Weeknd, qui porte le même nom.

Il s'agira de la suite de l'excellent Beauty Behind the Madness, qui s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires, largement aidé par la sortie de certains succès comme le hit Can't Feel My Face.

Starboy sera lancé le 25 novembre prochain.