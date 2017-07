The Killers dévoile les détails de son retour

Partager

Les « rockeurs de Las Vegas », mieux connus sous le nom de The Killers, dévoilent les détails du retour de la formation, quelque temps après le lancement de l'extrait The Man qui signalait le retour sur scène du groupe.

Cette fois, The Killers propose les détails de son album, un nouvel extrait et des dates de concert.

Ainsi, on apprend que le nouvel extrait du prochain album de The Killers est Run for Cover, une pièce que vous pouvez découvrir dès maintenant.

Pour ce qui est de l'album, Wonderful Wonderful, le lancement est prévu pour le 22 septembre prochain, rapporte le Rolling Stone.

Puis, The Killers confirme le retour en tournée dès le début de 2018, et même deux dates au Canada pour entamer le tout, soit à Toronto et Laval, les 5 et 6 janvier prochain.

À noter que The Killers offrira par ailleurs une performance lundi prochain (31 août) à l'émission de Jimmy Kimmel.

Découvrez la liste des pièces de Wonderful Wonderful :

Wonderful Wonderful

The Man

Rut

Life To Come

Run For Cover

Tyson vs Douglas

Some Kind Of Love

Out Of My Mind

The Calling

Have All The Songs Been Written?