Safia Nolin répond à ses détracteurs

La nouvelle venue Safia Nolin a reçu son baptême d'intimidation en ligne au cours des derniers jours, elle qui a été critiquée sur son apparence.

Visiblement un peu ébranlée, mais toujours solide, la chanteuse a offert une réponse à ses détracteurs au cours des dernières heures.

« Hier, c'était comme un beau grand rêve qui finissait pu. Le PLUS beau cadeau, Andréanne pis Phil qui me donnent le Félix de révélation. Jouer avec mes merveilleuses amies, rencontrer la reine du monde, Céline. ÊTRE MOI-MÊME, SAFIA. », écrit la jeune femme sur son compte Facebook.

Un message aimé et partagé par de nombreux fans, qui semblent visiblement en avoir marre qu'une artiste, ou une personne en général, puisse se faire juger sur son apparence en 2016.

« Même les filles qui se sont fendues en quatre pour se trouver une robe se font quand même juger », note d'ailleurs un internaute.

Outre le prix de la Révélation de l'année, Safia Nolin a également remporté celui du Clip de l'année lors du Premier Gala.

Son album comprenant son extrait Igloo, Limoilou, a été lancé à l'automne 2015.