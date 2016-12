Retour sur les American Music Awards

Partager

AMA : Green Day enflamme les Américains

C'est reparti pour les penseurs d'American Idiot.

Après avoir largement capitalisé sur leur colère de l'administration Bush, les membres de Green Day voient leur retour concorder de manière presque miraculeuse avec l'élection de Donald Trump.

Invité à s'emparer de la scène lors du gala des American Music Awards hier, (20 novembre), Green Day a enflammé les spectateurs présents à Los Angeles… ainsi qu'une partie des Américains.

Billie Joe Armstrong n'a pas manqué de rappeler que lui et ses acolytes seront toujours là lorsque les États-Unis flirteront avec d'étranges convictions.

C'est donc sur une version repensée de Bang Bang que les mots « No Trump, No KKK, No fascist USA » ont résonné à plusieurs reprises, devant une foule un peu amorphe désormais conquise, et partiellement réveillée grâce au début de l'extrait de Green Day qui s'avère encore plus percutant en concert que sur album.

Green Day fait encore parler aujourd'hui (21 novembre), que ce soit pour sa prise de position qui lui fera perdre sans doute quelques fans, mais aussi parce que la performance était l'une des plus explosives offertes récemment sur un réseau national de télévision américaine, et l'une des meilleures de l'édition 2016 des American Music Awards.

Green Day s'est d'ailleurs rapidement retrouvé troisième parmi les mots-clics de l'heure sur Twitter et Facebook hier, derrière The Walking Dead et HBO.

L'album Revolution Radio, qui comprend Bang Bang, est disponible dès maintenant.

Gigi Hadid imite Trump

Lors des American Music Awards, Gigi Hadid et Jay Pharoah ont fait une imitation de Donald Trump et de sa femme, Melania.

Présenter une grande cérémonie requiert forcément un lot de blagues et d'animation. Aussi, quand Gigi Hadid est maîtresse de cérémonie des American Music Awards, elle donne tout.



Hier soir (20 novembre), sur la scène des AMA, Gigi Hadid et l'humoriste Jay Pharoah se sont adonnés à une imitation pour le moins osée du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et de sa femme Melania.





« J'aime mon mari, le Président Barack Obama. Et nos filles, Sasha et Malia », a plaisanté Gigi Hadid, duck face et accent slovène prononcé pour une imitation grossière de la nouvelle première dame.



Plus tard, c'est au tour de Jay Pharoah de s'adonner à son art et d'imiter le républicain Trump.

« J'adore Bruno Mars. Je ne sais pas vraiment de quelle couleur il est donc je ne peux pas le déporter. Il ressemble à Mowgli de The Jungle Book. J'adore Uptown Funk, c'est totalement à propos de moi et s'appelait à la base Uptown Trump», lance-t-il.

L'occasion également pour le duo comique d'un soir de mentionner le vent de régression qui souffle actuellement sur les États-Unis :

« Green Day joue ce soir, un blanc a été élu président. C'est de nouveau les années '90 ! »



Après le mannequinat, Gigi Hadid pourrait tout aussi bien se reconvertir dans l'humour, cette fois-ci.