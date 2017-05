Partager

Dans ce clip réalisé par Jason Koenig qui a déjà réalisé des clips pour Sheeran et Macklemore, on passe une soirée de la perspective d’Ed SHeeran, qui s’amuse follement, prend un coup et mange une volée. Le tout en compagnie de Saoirse Ronan, cette actrice fort talentueuse que vous avez pu voir dans Hanna ou The Grand Budapest Hotel, entre autres.

Regardez Galway Girl et vous aussi vous aurez envie de passer la nuit dans un petit village de l’Irlande.