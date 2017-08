Regardez le nouveau vidéoclip de The Killers

Partager

Traitrise, meurtre, poursuite et cocktail Molotov sont au menu dans ce vidéoclip sombre.

Bâti sur le concept du flashback en noir et blanc, on comprend que la protagoniste préparer un cocktail Molotov et prévoit faire du tors au personnage mâle, qui la poursuit car elle possède une cassette avec la date inscrite 07/28/17. Le clip débute sur la dernière scène de l’histoire, avec la protagoniste qui émerge de la forêt, indemne.

La date inscrite sur la cassette correspond à la date exacte du lancement de cet extrait, le 27 juillet dernier.

Le nouvel album sera disponible le 22 septembre prochain.