Nouvelle émission du retour dès le 28 août!

Au centre de l'émission un trio de grand talent, Patrick Marsolais, Valérie Roberts et nécessairement, le chef de clan, Peter MacLoed. Ils vous accompagneront dans vos fins de journées en vous informant et débattant des principaux sujets d'actualité, mais avec une dose de plaisir et d'humour unique et nécessaire après nos journées au boulot.

À notre trio de base se joindront des animateurs invités qui apporteront tous leurs couleurs aux discussions et différents sujets traités. Korine Côté lancera nos semaines du bon pied les lundis avec une dose d'humour intelligent et efficace. Les mardis et jeudi, le déjanté et créatif Pier-Luc Funk fera vibrer l'équipe, fous rires garantis.

Nos milieux de semaine ne seront plus jamais les mêmes avec Marie-Lyne Joncas, jeune femme brillante et sans tabou elle s’exprime sur tout, qui viendra s'amuser avec nous les mercredis… et finalement, qui de mieux que notre vraie Rock Star, Pierre-Yves Lord, pour se joindre au Clan MacLoed les vendredis et ainsi lancer nos weekends dans un parfait bonheur.

Le Clan MacLoed, c'est dès le 28 août 15h. Toute l'équipe a extrêmement hâte de se joindre au quotidien des auditeurs du 96,9 CKOI.