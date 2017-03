Nouveau matériel pour Kendrick Lamar

Partager

Si Kendrick Lamar aguiche ses fans à propos d'une nouvelle chanson, c'est parce qu'elle est en réalité déjà toute prête bien au chaud.

C'est la leçon que l'on peut tirer de la publication Instagram, retirée depuis, du rappeur de Compton. Hier (23 mars), Lamar avait supprimé toutes ses photos Instagram pour n'en partager plus qu'une seule : un sobre IV écrit blanc sur noir.



Beaucoup l'avaient compris et les espoirs étaient fondés : Kendrick Lamar s'apprête à donner une suite à Pimp a Butterfly, son dernier effort studio en date.



Histoire de confirmer les bruits de couloir, le rappeur presque trentenaire a présenté aujourd'hui (24 mars) The Heart Part 4, son tout nouveau morceau.

Dans The Heart Part 4, Kendrick Lamar semble s'affirmer comme le meilleur rappeur vivant, entre deux paroles tranchantes contre Trump, il en profite pour glisser une date surprise qui pourrait être celle de la sortie de son prochain album, le 7 avril 2017.



Reste à savoir si l'interprète de King Kuta a effectivement bel et bien décidé de révéler la date de sortie en chanson.



The Heart Part 4 est la quatrième partie d'une série débutée en 2010 et fait suite à To Pimp a Butterfly, le dernier album de Kendrick Lamar, sorti en 2015.



