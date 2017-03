New Kids on the Block de retour avec un vidéoclip

Partager

Non vous ne rêvez pas, New Kids on the Block fait bel et bien son grand retour.

Après avoir dévoilé il y a quelques jours la chanson, One More Night, le groupe phare des années '80 qui avait fait son grand retour en 2008, présente cette fois-ci le clip qui accompagne ce nouveau morceau.





Dans la vidéo, Joey McIntyre, Jonathan Knight, Jordan Knight, Danny Wood et Donnie Wahlberg foulent la scène éclairée par des lumières dignes des plus grands boys band.



One More Night se retrouvera sur le nouvel album du groupe, Thankful, qui devrait sortir le 12 mai prochain et comporter cinq titres.



C'est également à cette date que New Kids on the Block partira en tournée pour une série de dates aux États-Unis et au Canada.



À cette occasion, le groupe se produira par deux fois à Toronto les 20 et 21 juin.