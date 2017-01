Le grand retour de Jamiroquai

Partager

Décidément, l'année 2017 commence pleine de surprises.

Après sept ans d'absence, le groupe britannique funk Jamiroquai célèbre son grand retour sur la scène musicale.

Hier, 16 janvier, le groupe a publié sur son compte Facebook une mystérieuse vidéo.



D'une durée d'une trentaine de secondes, la vidéo est on ne peut plus mystique, voire cosmique, et est une succession d'images qui poussent à l'interrogation. On y voit Jay Kay, le leader du groupe, porter un casque lumineux camouflant son visage, puis plein d'images se juxtaposent : le désert, des tunnels, des images aux allures de kaléidoscope... bref, un joyeux patchwork intrigant sur fond de musique un poil plus électro qu'à son habitude.



Inutile de préciser que la phrase « arrivant vers une planète près de vous » qui accompagne cette vidéo laisse, elle aussi, complètement perplexe.

L'autre indice majeur serait le hashtag Automaton, qui pourrait laisser croire qu'il s'agit là du nom du nouvel album du groupe funk à sortir bientôt.



Pour couronner le tout, Jamiroquai a également annoncé une série de plusieurs concerts à prévoir pour 2017... Oui, Jamiroquai est bel et bien de retour et l'on ne devrait pas tarder à en apprendre plus sur ce nouveau projet.