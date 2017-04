La nouveauté musicale : Mike Posner

Partager

Avec le titre « I Took A Pill In Ibiza », remixé par le duo norvégien Seeb, Mike Posner a mis le monde à ses pieds. Plus de six millions de ventes dans le monde et plus de 780 millions de streams rien que sur Spotify, sans compter près de 800 millions de vues pour son clip… Un bon bilan qui fait de la chanson « I Took A Pill In Ibiza » l’un des plus gros tubes de l’année 2016. Le chanteur a même failli remporter le prix de la Chanson originale de l’année aux Grammy Awards.

Il mise à présent sur « In The Arms Of A Stranger », titre évoquant un amour impossible. Pour l’occasion, il a sollicité le duo californien Grey (Zedd, Jack Ü, Selena Gomez…) pour lui confectionner une version remix.