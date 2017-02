Partager

La piste est le premier simple de l’album One More Light qui paraitra le 19 mai prochain. Il s’agira de leur 7e album studio, le premier – Hybrid Theroy – a été certifié diamant, avec plus de 10 millions de copies vendues. Forts de leurs 2 Grammy’s, 5 Americain Muswic Awards, 4 MTV VMA, 10 Europe Music Awards, et 3 World Music Awards, le groupe Californien compte pour cette chansons, sur le travail vocal de Kiiara, une chanteuse d’électronica pop.