L'horrible reprise de la semaine : Smell like Teen Spirit

Le groupe anglais qui était à son apogée dans les années 90, voudrait sûrement que ce clip disparaisse de la mémoire collective. Alors que 1995 battait son plein, le supergroupe a senti qu’il pouvait se permettre de reprendre le classique morceau de Nirvana, paru quelques années plus tôt, en 1991.

Dans la vidéo, on constate que le guitariste, Jason Orange, aurait eu besoin de pratiquer un peu ou alors carrément aller prendre des cours, et lorsque le chanteur, Mark Owen déchire son chandail, on voudrait être ailleurs.

Robbie William se félicite sûrement d’avoir quitté le boy’s Band quelques mois plus tôt.