Kurt Cobain aurait eu 50 ans aujourd'hui.

Lana Del Rey, Blink-182, Justin Timberlake, Jay Z et plusieurs autres ont cité Nirvana dans un ou l’autre des textes de le leurs propres morceaux, et Weezer ont même joué un concert complet de reprises de Nirvana.

Sa fille, Frances Bean Cobain a publié ce beau message sur son compte Instagram ce matin :

A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) onFeb 20, 2017 at 12:01am PST





Kurt Cobain a été influencé par les Beatles à un très jeune âge. Il chantait «Hey Jude» à l’âge de 2 ans.

La première fois que Kurt a couché avec sa femme Courtney Love, il portait ces bobettes en motifs de léopard. Elle lui demanda d’investir dans de nouveaux sous-vêtements, il fut d’accord.

Après avoir été jeté à la rue par sa mère parce qu’il n’avait pas d’emploi, il voulut s’enrôler dans la marine américaine, mais changea d’idée à la dernière minute. Il atterrit donc chez des amis.

Kurt souffrait d’horribles douleurs dues à la bronchite chronique. Comme aucun médicament ne semblait fonctionner, il décida de commencer l’héroïne.

Cobain était un fervent féministe. Son amie l’activiste Kathleen Hanna a écrit en 1991 sur le mur de Kurt «Kurt Smells Like Teen Spirit», en référence à la marque de désodorisant pour jeunes femmes que Kurt portait. Le groupe utilisa cette déclaration pour nommer le single mythique.

Besoin d'inspiration pour une playlist ?

voici les 50 albums favoris de Kurt Cobain, liste écrite à la main qui a fait surface récemment sur le net.

Et voici la retranscription !

Album - Artiste

Raw Power - Stooges

Surfer Rosa - Pixies

POD - Breeders

Pink EP - Vaselines

Philosophy of the World - Shaggs

Land Shark - Fang

Millions of Dead Cops - MOC

1st EP - Scratch Acid

1st EP - Saccharin Trust

Pee Pee the Sailor - Butthole Surfers

My War - Black Flag

Rock For Light - Bad Brains

Entertainment - Gang of Four

Nevermind the Bollocks - Sex Pistols

It's Only Right and Natural - Frogs

Dry - PJ Harvey

Daydream Nation - Sonic Youth

Get the Knack - The Knack

Know Your Product - The Saints

Anything by Kleenex

Raincoats LP - Raincoats

Colossal Youth - Young Marble Giants

Rocks - Aerosmith

What is This? - Punk Compilation California

Green - REM

Burning Farm Cassette - Shonen Knife

Typical Girls - Slits

Combat Rock - Clash

Void/Faith EP - Void/Faith

Rites of Spring - Rites of Spring

Jamboree - Beat Happening

Tales of Terror - Tales of Terror

Last Sessions Vol. 1 - Leadbelly

Superfuzz Bigmuff - Mudhoney

Yip Jump Music - Daniel Johnston

Generic Flipper - Flipper

Meet the Beatles - Beatles

We Are Those Who Ache with Amorous Love - Half Japanese

Locust Abortion Technician - Butthole Surfers

Damaged - Black Flag

The Record - Fear

Brick In Yo Face - Stitches

Flowers of Romance - PIL

Takes a Nation of Millions - Public Enemy

Beach Party - Marine Girls

The Man Who Sold the World - David Bowie

Is This Real? - Wipers

Youth of America - Wipers

Over the Edge - Wipers

Mazzy Star - Mazzy Star

Raping a Slave Swans