Kristen Stewart s'éclate pour les Stones

Une surprise étonnante attendait les fans loyaux de la Bella de Twilight au cours des dernières heures.

Kristen Stewart est en effet en vedette dans le plus récent vidéoclip des Rolling Stones, réalisé pour la chanson Ride 'Em On Down. On peut apercevoir l'actrice qui, ravissante et décidée, part à l'aventure en solo armée d'un paquet de cigarettes, de canettes de bière et d'une Mustang.

La réalisation de François Rousselet est superbe, et il faut admettre que The Rolling Stones frappe un beau coup avec la sortie de cet extrait.

Même chose pour Kristen Stewart, qui n'a pas dû réfléchir longuement lorsque le coup de téléphone est venu de la part de Mick Jagger et son équipe, et avant d'accepter d'inscrire « Rolling Stones » dans son CV professionnel.