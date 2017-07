Kesha en femme indépendante dans le clip de « Woman »

Partager

Girl Power !

Pour son retour sur le devant de la scène musicale, Kesha est bien déterminée à prouver au monde que les femmes n'ont rien à envier à personne.

Dans le clip de Woman, la blonde de 30 ans jouit d'une montée en puissance qui la pousse, majeur levé, à affirmer haut et fort "je suis une p*** de femme".



Véritable hymne du féminisme moderne, la chanson semble aider Kesha à s'affranchir d'un poids et ça fait du bien à voir et à lire.



En effet, la chanteuse a également publié un texte sur Rolling Stone sur les origines de la chanson et sur le bien fou ressenti lorsqu'on pousse les femmes à être enfin fières d'elles-mêmes.



Les paroles explicites ne sont pas sans rappeler celles d'Independent Women qu'entonnait le groupe Destiny's Child au début des années '00.



Woman est le second morceau de Kesha depuis la fin de sa longue pause du monde de la musique.



La chanson sera présente sur Rainbow, le prochain album de la chanteuse, qui devrait paraître d'ici la fin de l'année.