Kendrick Lamar et Rihanna réunis pour un vidéoclip! !

Violence et sensualité sont au menu du vidéoclip de ce nouvel extrait de Kendrick Lamar, tiré de l’album DAMN sorti en avril dernier. La chimie entre lui et Rihanna est d’ailleurs très apparente, le duo faisant penser par moment au couple formé par le Joker et Harley Quinn.

En gros, le couple se bat avec des gangsters, vole une voiture et carbure à l’adrénaline, le tout avec beaucoup de budget et une réalisation canon. Bref, c'est digne de la qualité que nous donne habituellement le rappeur de Compton en Californie.

Bon visionnement!