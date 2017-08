Katy Perry, nulle en basketball dans le clip de « Swish Swish »

Partager

Pour illustrer d'un vidéoclip la chanson Swish Swish, Katy Perry et son équipe ont imaginé le match de basketball le plus drôle et maladroit de l'histoire.

Accompagnée d'une équipe de bras cassés, Katy Perry ne cesse de se ridiculiser sur le terrain.



Hilarant, second degré et complètement déjanté, le match est illuminé par Nicki Minaj qui s'occupe d'ambiancer les foules à la mi-temps.



En effet, Katy Perry partage l'affiche de ce morceau avec la rappeuse, qui vient y chanter quelques couplets.



Swish Swish est extrait du dernier album de Katy Perry, Witness, sorti en juin dernier.