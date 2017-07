Katy Perry lance un concours pour apparaître dans son prochain clip

Partager

Danser dans le prochain clip de Katy Perry est dorénavant à portée de clic.

Dans une vidéo promotionnelle, la chanteuse pop du moment a annoncé l'ouverture d'un concours de danse pour gagner la chance de participer au prochain vidéoclip de son morceau Swish Swish.





Le concept est simple : présenter ses meilleurs pas de danse devant la caméra et les publier sur les réseaux sociaux.



Pour l'occasion, Katy Perry s'est associée avec DanceOn, l'une des plus grandes plateformes de danse du monde.



Le concours dure jusqu'au 12 juillet prochain et le clip devrait sortir dans les semaines qui suivent.



Katy Perry a déjà présenté une première version filmée de son titre Swish Swish, où la Brésilienne Gretchen est mise en vedette.

La chanson, en duo avec Nicki Minaj, est extraite du dernier album de Katy Perry, Witness, présenté au public il y a presque tout juste un mois.