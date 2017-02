Katy Perry dévoile le clip pour Chained To the Rythm

Partager

Pourquoi ne faire qu'un seul clip quand on peut en présenter deux ? Pour son grand retour sur le devant de la scène musicale, Katy Perry a décidé de présenter deux vidéoclips pour sa chanson Chained to The Rythm.

Au moment de la sortie de cette dernière, la chanteuse pop avait présenté une lyric video, ces vidéos où les paroles officielles de la chanson défilent. Mettant en scène un petit hamster et la tendance de la mini-cuisine, la vidéo avait déjà nourri les attentes des fans impatients.



Mais, aujourd'hui, 21 février, Katy Perry a cette fois-ci dévoilé la vidéo officielle de son plus récent effort studio.



La vidéo se passe dans un parc d'attractions imaginaire appelé Oblivia, et l'ambiance oscille très clairement entre le rétro et le futurisme. Les couleurs sont pastel et les costumes délirants, contrastants avec le message délivré par Katy Perry.

Oblivia dépeint en réalité un triste portrait de l'Amérique aujourd'hui : une société aliénée aux nouvelles technologies, où des robots jouent avec l'immobilier et où on expulse des gens par catapultes.



En bref, un retour fracassant pour Katy Perry qui a interprété pour la première fois ce nouveau titre en direct lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards.