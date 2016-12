Joey Bada$$ : un nouvel album attendu

Depuis quelques années, Joey Bada$$ est une référence en matière de hip-hop.

Venu tout droit de Brooklyn, New York, il fait partie de cette nouvelle génération de rappeur prolifique, hyperactif, à qui tout réussi.



Sa dernière mixtape et premier album studio, B4.DA.$$, est sortie en janvier 2015. Dès lors, le rappeur Joey Bada$$ s'était mis au travail pour son prochain projet qui devait originalement sortir hier, le 8 novembre.

The new music is well worth the wait!! Today was the original release date for my upcoming album. But it's been delayed 4 perfection. #AABA