Jennifer Lopez sublime dans son dernier clip

Pour les besoins du clip de Ni Tù Ni Yo, sa dernière chanson, Jennifer Lopez s'est entourée de son ex-mari Marc Anthony, qui incarne son manager à l'écran.

Le clip s'ouvre sur la chanteuse et son ex-mari, qui reçoivent la visite d'un jeune et beau (naturellement) photographe chargé de réaliser le clip en question.



Dans une jolie mise en abyme, le téléspectateur assiste au tournage du clip de la chanson ainsi qu'à l'idylle naissante entre le réalisateur et sa muse, la chanteuse Jennifer Lopez.



Décor paradisiaque, rythmes latinos, tenues aussi sublimes que très sexy, la vidéo offre une véritable plongée dans un univers latin qui donne envie de faire sa valise et de se prélasser sur la plage aux côtés de Jennifer Lopez et sa bande.



Chantée en duo avec Gente de Zona, Ni Tù Ni Yo est le troisième aperçu du nouvel album en espagnol de la chanteuse de 47 ans.



Pour Jennifer Lopez, il s'agira là de son premier album en espagnol depuis près de 10 ans, à la suite de Como Ama Una Mujer sorti en 2007.