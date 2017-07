JAY-Z à Montréal

Partager

JAY-Z est infatigable.

À 47 ans, le ponte du hip-hop, mari de Beyoncé et homme d'affaires de l'industrie musicale vient tout juste d'annoncer une nouvelle tournée nord-américaine pour défendre sur scène son nouvel effort studio, 4:44.



Shawn Carter s'arrêtera par ailleurs par trois fois au Canada dans le cadre de cette tournée qui débutera dès le 27 octobre par la Californie et s'arrêtera le 21 décembre à Los Angeles.



Il commencera par le Québec et par la ville de Montréal avec un stop au Centre Bell le 21 novembre prochain, avant de se produire à Toronto le lendemain et à Vancouver le 11 décembre.



Il s'agira de la première visite de JAY-Z au Québec depuis 2014 avec son Magna Carter World Tour de l'époque.



Les billets pour cette série de concerts seront disponibles dès vendredi prochain (14 juillet).



Alors qu'il vient pour la seconde fois d'être papa, JAY-Z a présenté 4:44, son treizième album studio, à son public le 30 juin dernier.