Il y a 36 ans, nous perdions Bob Marley

Partager Robert Nesta Marley, a fait connaître la musique Jamaïcaine et le mouvement Rastafari au monde entier. Né en 1945 d’une mère noire afro-caribéenne et d’un père blanc d’origine anglaise né en Jamaïque, Bob Marley rencontra Peter Tosh et Bunny Wailer à l’adolescence, avec qui il chante des hits de soul américains qu’ils entendent à la radio. En 1963 il forme son groupe, The Wailers, et ils obtiennent leur premier contrat de disque ska en 1964, disque qui sera produit par le célèbre Lee « Scratch » Perry, alors assistant du studio. Un contrat de 5 ans est signé, et en février 1964, leur hit Simmer Down devient #1 en Jamaïque. La première version de One Love se retrouve sur le même disque.

en 1966, il part vivre aux États-Unis à la demande de sa mère qui s’y est établie, remariée avec un Jamaïcain vivant dans le Delaware. Bob commence à s’intéresser au mouvement Rastafari, fondé dans les années 30. Il retourne vivre en Jamaïque vers la fin de l’été 66, et, trop pauvre pour vivre en ville, il s’établit dans son village natal avec ses 2 enfants, Cedella et Ziggy. Il continue de composer de la musique, et sort Hypocrites et Nice Time, des chansons de style Rocksteady.

En 1968, bob rencontre Jonnhy Nash, qui veut populariser la musique Rocksteady aux États-Unis. C’est là que Marley composera Stir It Up pour Nash, qui deviendra un succès.

Il retourne aux États-Unis en 1969 pour rejoindre sa mère. Travaillant de nuit dans une usine de Chrysler, il est rejoint par sa femme et ses enfants. Il composera It’s Allright en 1970.

Il part pour Stockholm en 1970, où il écrit plusieurs morceaux, particulièrement pour un film. Comme le succès tarde à se faire sentir, Marley change de gérant, et fait route avec Chris Blackwell. À ce moment de sa carrière, il a déjà participé à au moins 350 morceaux! Il réenregistra Sun Is Shining suite à cette rencontre.

Il rencontre Éric Clapton en 1973, qui reprendra I Shot The Sheriff, ce qui contribuera au succès du reggae en occident.

En 1975, vient son premier succès international avec No Woman No Cry, où il console une femme affectée par la violence des ghettos. Son album, Rastaman Vibration, sera celui le plus vendu de son vivant.

En 1976, il échappe à un attentat, mais continue de se produire en spectacle. Il se blessa au pied en 1977 lors d’un match de football, et les médecins découvrent un mélanome malin. On lui prescrit l’amputation, mais sa religion lui interdit. En 1977 il enregistre le mythique album Exodus.