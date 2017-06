HAIM déambule dans les rues californiennes dans son nouveau clip

Partager

Difficile de résister à la tentation d'esquisser des pas de danse dans une rue immensément vide d'un quartier de Los Angeles.

Dans leur dernier clip, illustration de la chanson I Want You Back, Este, Danielle et Alana prennent possession de la rue tout en mimant certains instruments de musique.

Le clip est baigné d'une jolie lumière d'un jour nuageux où la chaleur se fait tout de même sentir.

I Want You Back est le second morceau extrait de Something To Tell, le prochain album à venir de cette jolie fratrie signée chez Roc Nation, le label de JAY-Z.



Pour les trois sœurs Haim, il s'agit de leur second album studio, qui sera dévoilé quatre ans après Days Are Gone, le 7 juillet prochain.