Gorillaz est de retour

Il aura fallu attendre pendant six ans avant de voir Gorillaz revenir sur le devant de la scène et présenter de nouveaux morceaux.

Six ans pendant lesquels, Damon Albarn, meneur du groupe, ne s'est pas pour autant tourné les pouces.



Aujourd'hui même, 19 janvier, Albarn et sa troupe présente Hallelujah Money, un premier titre du futur album en duo avec le chanteur Benjamin Clementine.



Il n'y a pas de hasard et si le groupe présente son hymne sombre la veille de l'investiture de Donald Trump, il faut bel et bien y voir là un signe.



À l'écran, la vidéo présente l'imposante carrure de Benjamin Clementine, sublimée par sa voix grave et suave, dans l'embrasure de l'ascenseur de la Trump Tower dans lequel sont projetées diverses images aussi éclectiques que parfois ironiques.



Entre des extraits du dessin animé SpongeBob et des fragments du Ku Klux Klan se mêlent les voix de Clementine et d'Albarn, extrêmement puissantes.

Une note écrite par le groupe et publiée sur Twitter explique, non sans humour: « en ces temps sombres, tout le monde a besoin de quelqu'un vers qui se tourner : moi. Un éclair de vérité dans la nuit noire. Maintenant, filez, le nouvel album ne va pas s'écrire tout seul ! »

En attendant d'en savoir plus sur le fameux nouvel album qui ne devrait donc, plus tarder à sortir, découvrez maintenant en images le clip de Hallelujah Money.