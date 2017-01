Ed Sheeran : un clip pour Castle On the Hill

Partager

Ed Sheeran l'avait annoncé et c'est dorénavant chose faite : Castle On The Hill est maintenant accompagné d'un vidéoclip.

C'est au beau milieu de Framlingham, Suffolk, en Angleterre, d'où est originaire Ed Sheeran, que le clip a été tourné et réalisé par George Belfield.



Le clip est très fidèle aux paroles de la chanson qui racontent la jeunesse du chanteur britannique dans les campagnes anglaises.



À l'écran, ça se traduit par un jeune homme roux, naturellement, dont on suit les pérégrinations insouciantes au fil de la chanson.



Des premières cigarettes aux premières embrassades, toute l'adolescence du chanteur est portée en image, entrecoupée de portrait d'Ed Sheeran à l'âge adulte.



Un premier clip sans grande surprise qui inscrit tout de même le chanteur de 25 ans parmi les personnalités à suivre en ce début d'année 2017.

Castle On The Hill fait partie, avec le titre Shape Of You, des tous premiers extraits de Divide, le nouvel album d'Ed Sheeran.



Divide sortira le 3 mars prochain. En attendant cette date fatidique, le clip de Castle On the Hill est à regarder dès à présent ici.