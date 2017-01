Ed Sheeran en boxeur pour le clip de Shape of You

Partager

Seulement quelques jours après la sortie du clip de Castle on the Hill, Ed Sheeran ne pouvait s'arrêter en si bon chemin.



Aujourd'hui même, 30 janvier, le chanteur britannique a présenté le vidéoclip de Shape Of You, le second titre de son nouvel album.



Si la chanson avait cartonné dès sa sortie, réalisant des records d'écoute sur Spotify, Ed Sheeran surprend par cette vidéo étonnante.



Pour les besoins du clip, Ed Sheeran s'est glissé dans la peau d'un boxeur qui trouve l'amour sur le ring auprès d'une beauté sportive qui va l'entraîner pour un ultime combat contre un adversaire redoutable : un sumo.



Comme à son habitude, Ed Sheeran sait jouer avec de petites touches d'humour que son public sait apprécier.







Shape Of You est l'un des premiers extraits du dernier album d'Ed Sheeran, Divide. Avant de pouvoir écouter en intégralité les douze chansons que contient l'album qui sortira le 3 mars prochain.