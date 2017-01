Ed Sheeran bat des records sur Spotify

Partager

En deux chansons dévoilées après un an de silence, Ed Sheeran vient d'accomplir un coup de maître, puisqu'il vient de battre le record d'écoutes en 24h de Spotify.

Avec pas moins de 6 868 642 écoutes pour Shape of You et 6 168 395 écoutes pour Castle On The Hill, Ed Sheeran marque ici un énorme coup.

En tout, cela représente pas moins de 13 millions d'écoutes en une journée, soit un demi-million chaque heure.

Les chiffres sont impressionnants, comme le rapporte Billboard, et marquent un retour brillamment réussi pour le chanteur britannique.



Avec ces chiffres colossaux, Ed Sheeran vole la vedette au groupe One Direction, qui, avec sa chanson Drag Me Down et 4 759 698 écoutes, plafonnaient jusqu'alors au top du classement.



Mais Ed Sheeran est bien habitué aux records battus sur la plateforme d'écoute.

Déjà, Thinking Out Loud avait été un véritable succès, puisqu'en 2015 la chanson avait été la première du service à atteindre les 500 millions d'écoutes.

Une véritable prouesse.





Shape of You et Castle On the Hill sont les premiers extraits du dernier album d'Ed Sheeran, ÷ (à prononcer Divide), pour lequel on ne connait même pas encore de date de sortie.