Drake : un clip pour Sneakin'

Il y a une petite dizaine de jours, Drake présentait pas moins de trois nouveaux titres : Fake Love, Two Birds, One Stone et Sneakin', annonciateurs de son nouveau projet à venir, More Life.

Hier, 13 novembre, c'est par Twitter que le rappeur torontois faisait part du clip qui accompagne sa collaboration avec 21 Savage, Sneakin'.



Dans l'idée, le clip n'a rien de révolutionnaire : énorme manteau de fourrure, pendentifs bling-bling sur fond de voitures et de filles en petites tenues qui twerkent lorsqu'on leur verse du champagne sur les fesses.

En bref, un clip cliché du parfait rappeur.



Mais, le distinguo se niche dans la forme. Tourné en low-fi, cette technique qui consiste à "salir" l'image (ou le son) pour lui donner un côté vintage, le clip de Sneakin' semble tout droit sorti des années '90, comme une VHS qu'on aurait regardée beaucoup trop de fois.

C'est donc un pari gagné pour Drake qui gâte son public en attendant More Life, qui devrait sortir début décembre.

En attendant, le clip est à voir ou revoir dans son intégralité, juste ici.