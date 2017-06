Drake a dévoilé « Signs »

Partager

C'est en exclusivité que la griffe Louis Vuitton a pu diffuser une toute nouvelle chanson de Drake à l'occasion de son défilé pour homme SS18.

En effet, le rappeur a, spécialement pour l'occasion, proposé Signs.



La nouvelle avait été annoncée par Kim Jones, le directeur artistique de la griffe française.



« Nous sommes très fiers d'annoncer que Drake présenter en exclusivité une nouvelle chanson inspirée par notre collection SS18 », avait-on pu lire sur le compte Instagram du directeur artistique.

A post shared by mrkimjones (@mrkimjones) onJun 21, 2017 at 6:23am PDT

Fidèle à ce qui fait la recette gagnante de Drake, la chanson jouit d'une rythmique à la production parfaitement maîtrisée, de paroles sensibles qui font tout le charme de Drake et d'une sacrée dose de visibilité et de hype en faisant l'exclusivité du défilé.



Prolifique, le chanteur de tout juste 30 ans avait présenté More Life, son dernier opus en date, au mois de mars dernier.

Allez à 3:30 pour entendre le morceau.