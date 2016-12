Deux nouveaux titres pour The Weeknd

Partager

Le suspense est à son comble et les fans de The Weeknd ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux.

Et pour cause, hier (16 novembre), The Weeknd a annoncé que deux nouvelles chansons arriveraient aujourd'hui.

Préparant doucement la sortie de son nouvel album, Starboy, The Weeknd a donc complètement appâté sa communauté de fans en publiant sur Instagram les deux visuels des chansons à venir. La première est Party Monster et la seconde, I Feel it Coming, est un duo avec les rois de la french touch, Daft Punk.



Daft Punk et The Weeknd avaient déjà collaboré pour le tout premier extrait Starboy, tiré de l'album du même nom à venir. Nombreux sont les fans qui avaient été ravis de ce featuring.





Starboy, le troisième album studio de The Weeknd, devrait sortir le 25 novembre prochain.



Les amateurs du matériel de The Weeknd devront donc patienter encore quelques heures pour obtenir une dose de musique qui devrait leur permettre de mieux gérer les quelques petits huit jours qui les séparent du Saint Graal.

Mis à jour : écoutez les 2 titres ici : http://theweeknd.co/starboy!website