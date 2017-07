« Despacito » bat des records d'écoute en ligne

Partager

Ed Sheeran vient de se faire détrôner au titre de la chanson la plus écoutée sur les plateformes d'écoute en ligne de tous les temps, toutes plateformes confondues.

Adieu Shape of You, la nouvelle chanson au top du classement n'est autre que Despacito.

Le morceau signé Daddy Yankee et Luis Fonsi est l'inratable de l'été.



Impossible de ne jamais l'avoir eu en tête ne serait-ce qu'une fois tant le morceau passe en boucle sur les ondes radiophoniques et sur internet.



Avec près de 4,6 milliards d'écoutes, la chanson originale et le remix offert par Justin Bieber fait mieux que Bieber lui-même, qui avait été l'initiateur du record pour le titre Sorry ( 4,38 milliards d'écoutes), et Ed Sheeran et Shape of You (4,07 milliards).



Selon Globalnews, Daddy Yankee serait par ailleurs le tout premier artiste latino à atteindre une telle place chez une plateforme d'écoute en ligne de l'envergure de Spotify.