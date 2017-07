Demi Lovato présente « Sorry Not Sorry »

Partager

Demi Lovato est bel et bien de retour et, figurez-vous qu'elle a des choses à dire.

This one's for you ? #SorryNotSorry Link in bio A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) onJul 10, 2017 at 9:01pm PDT

Sur Twitter, la chanteuse avait confié que la chanson Sorry Not Sorry était « la première d'une longue série de chansons » sur lesquelles elle avait travaillé ces derniers temps.



« C'est un hymne pour quiconque a déjà été détesté, mais qui est passé au-delà de tout ça pour se retrouver de l'autre côté complètement déchaîné », avait écrit Demi Lovato dans une note publiée sur son compte Twitter.



Ça tombe bien, le titre offre la hargne nécessaire aux gens bafoués par les relations amoureuses qui trouvent leur salut dans la force du retournement de situation.







Sorry Not Sorry semble être le premier extrait d'un futur album à venir sur lequel travaille la chanteuse de 25 ans.



Ce nouvel opus musical pourrait sortir d'ici à la fin de l'année, soit deux ans après Confident, son dernier effort studio en date.