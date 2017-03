Daft Punk en Darth Vader pour The Weeknd

Partager

Depuis sa sortie, la chanson I Feel It Coming cartonne un peu partout et il fallait bien un vidéoclip digne de ce nom pour l'accompagner.

Comme tout ce que touche Daft Punk se transforme en or, ou plutôt en pierre ici en l'occurrence, The Weeknd et Daft Punk œuvrent dans une vidéo à l'esthétique léchée des années '90.



C'est sous un grain effet VHS que l'on suit Abel Tesfaye remuer des pieds façon Michael Jackson sur une planète inconnue et très poussiéreuse, où il tombe amoureux d'une très belle femme aux allures de déesse.



Comme toutes les histoires d'amour finissent mal (en général), les amants se transforment en statues de pierre sous les yeux du duo de musique électronique française, Daft Punk grimé sous les traits de Darth Vader.







La vidéo est signée Warren Fu, qui avait déjà collaboré avec Daft Punk pour le titre Get Lucky.

Après Starboy, I Feel It Coming est la deuxième collaboration du Torontois avec les rois de l'électronique française et sont toutes deux extraites de Starboy, le dernier album de The Weeknd, sorti en septembre 2016.