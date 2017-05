The Good Life Radio Show

Cette nouvelle star de l’internet se nomme Holly Maniatty. Durant un spectacle de Snoop Dogg à la Nouvelle-Orléans, elle était sur le côté de la scène pour traduire les paroles de P.I.M.P. et sérieusement, il est impossible de ne pas être émerveillé par son enthousiasme.

La vidéo, téléversée dimanche, a déjà accumulé plus de 11 millions de vues, et ce n’est pas difficile de voir pourquoi !

On peut la voir déchirer sur «All I Do Is Win» dans cet autre clip.