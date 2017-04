Cet homme a écrit une tonne de hits, le connaissez-vous?

Partager Ce suédois est crédité des plus gros succès de la pop depuis les années 90. Max Martin, de son vrai nom Karl Martin Sandberg, est un producteur et auteur-compositeur suédois de 46 ans vivant en Californie. Son nom est inscrit sur plus de 20 numéros 1 du Billboard Hot 100. Il a réalisé des hits pour Katy Perry, Britney Spears et les Backstreet Boys, entre autres. Voici quelques-uns de ses succès, et vous les connaissez probablement tous ! Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back) Britney Spears - ...Baby One More Time

Backstreet Boys - I Want It That Way

Britney Spears - (You Drive Me) Crazy

Céline Dion - That's The Way It Is

*NSYNC - It's Gonna Be Me

Kelly Clarkson - Since U Been Gone

Katy Perry - I Kissed A Girl

Katy Perry - California Gurls ft. Snoop Dogg

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea

Taylor Swift - Shake It Off

The Weeknd - Can't Feel My Face