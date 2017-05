Camila Cabello dévoile ses premiers pas en solo

Partager

Ce premier morceau était attendu par les fans du groupe Fifth Harmony, qui avaient eu le coeur brisé du départ précipité de Camila Cabello du groupe, à la fin de l'année dernière.

Aujourd'hui (19 mai), la chanteuse américaine d'origine cubaine a dévoilé Crying in the Club, sa toute première chanson rien qu'à elle.





Comme si ça ne suffisait pas, la jolie brune en a profité pour présenter également le clip qui accompagne ce premier effort musical.



Sans grande surprise, la scène se passe dans une boîte de nuit.



Souvent seule, parfois entourée, Camila Cabello évolue tantôt sur la piste de danse, tantôt dans une salle de bains, au rythme de jeux de lumière allant du noir et blanc au rouge violacé, qui semblent répondre au tempo parfois très rythmé de la chanson.

Crying in the Club est le premier extrait du premier album de Camila Cabello, The Hurting, The Healing, The Loving, dont on ignore encore la date de sortie.



Rappelons que son groupe original, Fifth Harmony, était né de la téléréalité X Factor, en 2012.