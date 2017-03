Calvin Harris, Ariana Grande et Pharrell dévoilent Heartstroke

Partager

Il y a fort à parier qu'Heartstroke risque de se nicher une jolie place dans les listes de lectures de beaucoup pour l'été.

Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour fredonner cet hymne tout l'été durant.



D'une part, il y a cette impressionnante liste de collaborateurs tous plus prestigieux les uns que les autres : Pharrell Williams, dont le succès n'est plus à démontrer, Calvin Harris, évidemment, Young Thug et, l'appréciée Ariana Grande pour la touche féminine.



Ensuite, le rythme est résolument dansant, tout y est : du refrain entêtant au couplet féminin d'Ariana Grande, bref Heartstroke est un jus d'orange pressé très frais qui offre une dose immédiate d'énergie et de bonne humeur.



Dévoilée hier, la chanson Heartstroke fait suite à la dernière collaboration de Calvin Harris, Slide, en duo avec Frank Ocean sorti il y a quelques semaines.



Calvin Harris n'a pas sorti d'album studio depuis Motion en 2014.