Brandon Flowers est ultra-viril dans le nouveau clip de The Killers

Plus aucun doute : The Killers a bel et bien signé son grand retour sur le devant de la scène musicale.

En figure de proue se trouve Brandon Flowers, le meneur du groupe, qui, dans le nouveau clip de The Man, clame haut et fort que l'homme de la situation c'est lui.



Dans le clip dévoilé aujourd'hui même (28 juin), Brandon Flowers emmène le spectateur dans une virée à Las Vegas où il a gros à perdre.

On ne sait encore quelle version de l'homme on préfère, si c'est celle du cowboy à la chemise à frange et chapeau vissé sur le crâne ou bien celle de l'homme de scène, moulé dans un costume brillant.



Quoi qu'il en soit : le pari est réussi, l'image de Brandon Flowers qui déambule nous hante presque autant que le refrain entêtant de cette nouvelle chanson.



The Man est le premier extrait de Wonderful Wonderful, le cinquième album studio du groupe qui devrait sortir dans les prochains mois.