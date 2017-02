Beyoncé dévoile deux nouveaux clips

Partager

Décidément, Beyoncé Knowles ne fait rien comme personne.

Après être apparue sous les traits d'une déesse dorée au ventre rebondi par la grossesse lors de la cérémonie des Grammy Awards, elle a profité de l'effervescence de sa prestation pour présenter les clips de Love Drought et Sandcastles, titres extraits de Lemonade qu'elle a interprété en direct à la cérémonie musicale de dimanche dernier (12 février).







La maîtrise est telle que la nouvelle Madone peut se permettre de sortir deux clips à la place d'un, un soir où elle exulte sur scène sous les regards ébahis de ses fans.



Alors que la vidéo de Sandcastles propose une plongée dans l'intimité de Beyoncé et de son couple qu'elle forme avec Jay Z sans aucune fioriture, ni artifice ni couronne de fleurs dorées, Love Drought, la seconde, est un peu plus mise en scène.



On y retrouve Beyoncé allongée au beau milieu d'un stade de football, puis en chorégraphie maritime accompagnée de sa nouvelle garde rapprochée. Impossible de nier les qualités visuelles de ces deux nouvelles vidéos.





Depuis l'annonce de sa grossesse, Beyoncé Knowles a clairement dépassé le simple stade du culte de la personnalité.

En franchissant les barrières du sacré, la femme de Jay Z s'impose d'elle-même en une divinité des temps modernes. C'est cette nouvelle grille de lecture de sa personnalité qu'elle a offert, hier soir, 12 février, lors de sa prestation dorée aux Grammy Awards.



En présentant pour la première fois en direct son joli ventre de future mère, Beyoncé a une fois encore imposé son sacre devant une liesse en pâmoison, incluant la merveilleuse Adele.