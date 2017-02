Beauty and The Beast : le duo Ariana Grande et John Legend dévoilé

Partager

Le challenge était de taille pour Ariana Grande et John Legend. Se frotter à la chanson la plus mythique du film Beauty and The Beast n'est pas une chose aisée.

Les fans de la première heure du dessin animé de Walt Disney seront ravis de constater que sous la voix des deux chanteurs, la chanson n'a presque pas pris une ride.



Beauty and the Beast avait initialement été interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson en 1991, et était rapidement devenu un hymne pour toute une génération séduite par cette histoire d'amour entre Belle et une bête ensorcelée.



Ariana Grande a dévoilé sur son compte Twitter l'intégralité du titre repris par elle-même et le chanteur John Legend.





Pas de fioritures, pas d'excès vocaux, cette version est on ne peut plus fidèle à l'esprit Disney, avec un léger twist contemporain.







La bande originale du film promet, par ailleurs, d'être dans la même veine avec quelques surprises.

Il y a quelque temps, Emma Watson avait dévoilé un extrait du titre sur lequel la jeune actrice britannique pousse elle-même la chansonnette.



Il ne reste plus très longtemps à patienter avant de découvrir le film dans son intégralité, puisque Beauty and the Beast sortira sur les écrans le 17 mars prochain.