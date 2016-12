Bataclan : un documentaire pour Eagles of Death Metal

Partager

Presque un an après, il va falloir se replonger dans la douleur.

Repenser à l'impensable, redire l'indicible.

Le 13 novembre 2016, cela fera un an jour pour jour que le Bataclan, une salle de concert parisienne, a été le théâtre d'une sombre représentation.



En plein concert du groupe Eagles of Death Metal, trois terroristes lourdement armés sont entrés dans cette fameuse salle et ont tiré sur la foule.

90 personnes ont été tuées dans cette folie meurtrière, faisant de cette attaque terroriste la pire qu'ait connue la France.



À cette (triste) occasion, Colin Hanks, le fils de l'acteur Tom Hanks, a décidé de réaliser un documentaire intitulé Eagles of Death Metal : Nos Amis (Our Friends).



Diffusé sur HBO en février prochain, le documentaire suit le groupe mené par Jesse Hughes, pendant les trois mois qui suivent cette fameuse et difficile nuit du 13 novembre 2015, jusqu'à son retour sur scène à Paris en février 2016.



Malgré la polémique qui avait suivi les propos complotistes et islamophobes tenus par Jesse Hughes quelque temps après les attentats, ce documentaire s'annonce d'ores et déjà extrêmement touchant et émouvant.